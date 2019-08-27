“المنهل” تتعاقد مع شركة لتطوير عملية التعليم التكنولوجي

عمان– ضمن رؤية مدارس المنهل العالمية للتطوير المستمر قامت مدارس المنهل العالمية هذا العام ويمثلها المدير العام اسماعيل عمارنة بالتعاقد مع شركة صفا للتنمية والتدريب ويمثلها نضال خليفة والمختصة باستشارات تطوير عملية التعليم والتعلم وتكنولوجيا التعليم وشريك Google for Education و Google Cloud، حيث سيتم تدريب المعلمين على مساقات مختلفة يتخللها بيداغوجيا التعليم وتكنولوجيا التعلم ومساقات تخصص كالمهارات الحياتية وغيرها.

وقال عمارنة ” إن مدرسة المنهل تعكف على الدوام على تحديث وتطوير أساليبها بشكل كفؤ وينسجم مع أحدث الممارسات العالمية وبالتعاون مع شركاء متخصصين في هذا المضمار”.

وتأخذ مدارس المنهل على عاتقها تقديم أفضل مستوى من التعليم لطلابها مما يمكنهم من الالتحاق بالجامعات المتميزة ليصبحوا قادة للمستقبل ، فاعلين ومتميزين في مجتمعهم ، إذ أن المدارس مهيئة بكوادر إدارية وتربوية وتعليمية جديرة بالثقة ، تطبق الأساليب الحديثة وتواكب أبرز التطورات العلمية والتكنولوجية .

يشار الى ان مدارس المنهل، تتميز بقسم الإشراف وبرنامج التعليم المساند الذي يهتم بتطوير الكوادر التعليمية لدعم المعلم مهنياً وأكاديمياً مما يتناغم مع رؤية المدرسة.