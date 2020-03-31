“المنهل” تنجح في توفير التعليم عن بعد لابنائها الطلبة

عمان-أكد مدير عام مدرسة المنهل اسماعيل العمارنة توفير المصادر اللازمة لتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن ادارة المدرسة اخذت عاتقها معادلة الصحة المستمرة والتعليم المستمر.

واضاف ” ان ادارة مدرسة المنهل وفرت كافة الامكانيات اللازمة من أجل تهيئة التعليم عن بعد”.

ودعا العمارنة الطلبة الى الالتزام بنصائح الحكومة لحماية صحتهم وتجنب الخروج من المنازل حفاظا على صحتهم، مشيرا الى خطر فيروس كورونا.

ووجه العمارنة رسالته لطلبة المنهل عن بعد إذ قال ” ان خطر الاصابة بفيروس كورونا يهدد البشرية، اذا جاءت جهود الحكومة في تعطيل المدارس والجامعات بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”.

وأكدت مدارس المنهل أنها تؤخذ على عاتقها أن تقدم أفضل مستوى من التعليم لطلبتها مما يمكنهم من الإلتحاق بالجامعات المتميزة ليصبحوا قادة للمستقبل ، فاعلين ومتميزين في مجتمعهم .

فالمدارس مهيئة بكوادر إدارية وتربوية وتعليمية جديرة بالثقة ، تطبق الأساليب الحديثة وتواكب أبرز التطورات العلمية والتكنولوجية .

ويميز مدارس المنهل قسم الإشراف وبرنامج التعليم المساند الذي يهتم بتطوير الكوادر التعليمية لدعم المعلم مهنياً وأكاديمياً مما يتناغم مع رؤية المدرسة ، ومتابعة المستوى الأكاديمي لطلابنا علماً بأن المدرسة لديها كافة التجهيزات والمرافق من : مختبرات علمية وحاسوبية ومكتبة كبيرة وملاعب وصالة رياضية، بالإضافة إلى الأنشطة الإثرائية والإبداعية.