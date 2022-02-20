المهرجان “اكسبوجر” الدولي يتوج المصورين سفراء لقضايا العالم

الشارقة -الغد- سجل المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر هذا العام تاريخاً جديداً في مسيرة احتفائه بالصورة، والمصورين، وتقديم قضاياهم وقصصهم الملهمة للعالم، حيث أعلن في ختام دورته السادسة أن عدد زواره وصل إلى 18 ألف زائر، وكشف أن النمو في مبيعات الأعمال الفنية في معارضه وصل إلى 70 % مقارنة بأرقام العام الماضي 2021.

وحضر ورشه المتخصصة أكثر من 274 متدرباً، متجاوزاً كل الأرقام التي وصلها في دوراته الخمس الماضية، وذلك بعد أن أقيمت فعالياته للمرة الأولى على مدار سبعة أيام متواصلة من 9-15 شباط الحالي.

ونجح المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في لفت انتباه العالم حول أكثر القضايا التي تهدد كوكب الأرض، والتحديات التي تواجه الإنسان، والحيوان، إذ رفع نداء “إنقاذ المحيطات” في أول قمة بيئية يستضيفها، وجمع على منصة واحدة 70 مصوراً من كبار مصوري العالم، ليكونوا سفراء قضايا العالم، ويقدموا قصصهم وتجاربهم، والأحداث التي وثقوها، في سلسلة جلسات وحوارات ملهمة وعبر 45 معرضاً فردياً وجماعياً.

وفتح المهرجان، الباب أمام الجمهور من كل أنحاء العالم، لرؤية واقع الأرض وسكانها وجمال طبيعتها وغريب عوالمها من على أرض الشارقة، حيث تحوّل “اكسبو الشارقة” إلى معرض للتنوع الثقافي، ورصد جمال الكائنات البحرية والبرية والطيور، ومساحة للتجول في عوالم غامضة، وفرصة للاطلاع عن قرب على واقع المهاجرين، والمحتاجين ممن تعرضوا لكوارث وحروب، إذ استضاف المهرجان 1600 صورة وعملاً فنياً، منها يعرض للمرة الأول في المنطقة، وأخرى تعد صوراً نادرة لأحداث تاريخية.

وكانت الدورة السادسة من المهرجان قد شهدت في يومها الثاني تنظيم “القمة البيئية” للمرة الأولى، بالتعاون مع الرابطة العالمية لمصوري الحفاظ على البيئة، تحت شعار “إنقاذ المحيطات”، التي سلطت الضوء في 7 جلسات على إثر تلوث البحار والمحيطات على مستقبل الأرض، وشارك فيها مجموعة من الخبراء البيئيين والعلماء والمصورين والمستكشفين العالميين، أبرزهم: ستيف ماكوري، والمصوّر الأميركي جيمس ناكتوي المتخصص بتوثيق الحروب والأزمات الاجتماعية، والمصوّر الصحفي بريان سكيري الخبير في تصوير الحياة البرية وعالم ما تحت الماء.

وخرجت القمة برؤى ومعطيات حثت على بذل المزيد من الجهود العالمية للتوعية بخطر تلوث البحار والمحيطات، ولفتت إلى تأثير الصور التي تناولت هذه القضية على تغيير الوعي وزيادة الاهتمام العالمي بالحد من تلوث البحار المحيطات.

وشهد المهرجان جلسات حوارية ملهمة استعرض خلالها كبار المصورين العالميين تجاربهم في فن التصوير وخبرتهم الميدانية في تأمل واقع وحياة الناس والكائنات من خلال عدسة الكاميرا، وتطرقوا إلى تسليط الضوء في أعمالهم على ما يحقق أثراً للصورة في وعي الجمهور، بالإضافة إلى جلسات نقاش جماعية قدمها نخبة من الخبراء المتخصصين في عالم التصوير الفوتوغرافي، تناولوا فيها موضوعات متنوعة في فن التصوير واتجاهاته الحديثة.

وكرّم المهرجان في يومه الأول المصور اللبناني رودريغس مغمس، الذي التقط صورة لطفل سوري لاجئ يقرأ كتاباً داخل حاوية للمهملات، وتكفل المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر” بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، بتحمل تكاليف التعليم المدرسي للطفل إلى أن ينتهي من المرحلة الثانوية.

ونظم المهرجان على مدى أيامه السبعة سلسلة من الورش التدريبية التي استفاد منها عشاق التصوير من الهواة والمحترفين بفئاتهم العمرية المختلفة، قدمها عدد من أفضل مصوري العالم، وشملت 25 ورشة في موضوعات أساسية وأخرى متقدمة في فن التصوير، مثل البعد البؤري، واحتراف الإضاءة، والتصوير الفلكي، واستكشاف احتياجات الجمهور. كما أتاح المهرجان لمحبي عالم التصوير الاطلاع على أحدث التقنيات في عالم التصوير.