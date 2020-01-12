المهندسون في القطاع العام يواصلون إضرابهم

محمد الكيالي

عمان- يواصل المهندسون العاملون في القطاع العام، اضرابهم عن العمل، الذي بدأوه الاربعاء الماضي.

وقال نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الحكومة أرسلت خلال الايام الماضية كتابا الى دولة رئيس الوزراء لعقد اجتماع مع مجلس النقابة لبحث مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، إضافة إلى كتابين الى رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب للموضوع ذاته.

ودعا المهندس سمارة المهندسين كافة الى الالتزام بما يصدر عن مجلس النقابة من قرارات بهدف تحصيل المطالب المستحقة والعادلة لهم، مؤكدا وقوف نقابة المهندسين خلف منتسبيها الذين يتعرضون لأي مضايقات.

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، المهندس محمد المحاميد، إن الحكومة لم تتواصل حتى اللحظة مع مجلس النقابة عبر أي وسيلة، وذلك رغم الخطوات التي اتخذتها النقابة لدعم مطالب منتسبيها العاملين في القطاع العام، من اعتصام أمام وزارة الاشغال واعلان الاضراب الجزئي في المؤسسات والوزارات المختلفة.

وأكد المهندس المحاميد “دستورية إضراب المهندسين العاملين في القطاع العام، رغم كل الضغوطات التي مورست على البعض منهم من قبل مسؤوليهم، مشددا على أن المهندسين هم أصحاب مطالب ولا يريدون أي زعزعة أو مواجهة مع أي طرف”.

وقال إنه لابد للحكومة أن “تلتفت الى مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بالسرعة الممكنة، خاصة بعد أن اعلنت نقابة الاطباء الاردنية أمس رفضها للتوافقات التي جرت على العلاوة الفنية للأطباء، مبينا أن هاتين الشريحتين على درجة عالية من الأهمية في القطاع العام”.

ولفت إلى أن النقابة حاولت وما زالت تحاول بكل الطرق إيصال رسالة إلى صاحب القرار تؤكد مشروعية المطالب، مبينا أن مجلس النقابة بإقراره الإضراب الجزئي أخذ بعين الاعتبار خدمة الناس والمحافظة على سلامتهم.

وثمن المهندس المحاميد دعم وتأييد اللجنة الإدارية في مجلس لنواب لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، خلال اتصالها امس مع نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، مبينا أنه من المتوقع أن يلتقى مجلس النقابة مع مجلسي النواب والأعيان لشرح مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، بعد أن وجه المجلس كتبا لرئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب قبل أيام لذات الموضوع.