المهندسون يعتصمون للمطالبة برفع علاواتهم (صور)

محمد الكيالي

عمان- ينفذ في هذه الأثناء، المهندسون العاملون في القطاعين العام والخاص، اعتصاما أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة الدوار الثامن بعمّان.

وقال نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي إن الدعوة للاعتصام جاءت نتيجة عدم تلقي النقابة أي رد رسمي حكومي على الكتاب الذي تم إرساله إلى رئيس الوزراء والمتعلق برفع علاوات المهندسين في القطاع العام.

وكان مجلس النقابة أصدر بيانا قبل أيام، أمهل فيه الحكومة للرد على الكتاب المتعلق برفع علاوة المهندسين في القطاع العام، لغاية مساء أمس، مؤكدا أن خلاف ذلك سيدفع النقابة إلى إجراءات تصعيدية تبدأ بتنفيذ الاعتصام.

وتطالب النقابة، بالإضافة لتعديل نسب العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام إلى 180 %، دون أي تغيير، بأن تكون علاوة منتسبيها مرتبطة بالمسار المهني، ليحصل المهندس المساعد بالدرجة السادسة على 195 %، ومهندس الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 210 %، ومهندس رئيسي درجة ثانية وأولى 225 %، ومهندس رئيسي درجة خاصة 240 %.