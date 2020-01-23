“المهندسين”: إضرابنا مستمر.. ودعوة لهيئة عامة استثنائية

عمان- الغد- واصل المهندسون العاملون في القطاع العام إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، التزاما بقرار مجلس نقابة المهندسين الأردنيين بالاضراب عن العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، تأكيدا على مطالبهم العادلة والمحقة.

وقال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ان مجلس النقابة قرر دعوة رؤساء فروع النقابة والهيئة الإستشارية لإجتماع طارئ السبت المقبل، للتباحث حول الإجراءات القادمة.

وأشار الى أن مجلس النقابة قرر أيضا دعوة الهيئة العامة للنقابة لعقد اجتماع استثنائي خلال الأيام القادمة للنقاش والبحث واتخاذ القرارات المناسبة في قضية العلاوات الفنية والمسار المهني للمهندسين العاملين في القطاع العام.