“المهندسين”: اقتحامات المسجد الأقصى جريمة تخالف كل القيم والمعايير الدولية

عمان- الغد- تابعت نقابة المهندسين الأردنيين ما قامت به مجموعة من قطعان المستوطنين من اقتحامات للمسجد الأقصى إحياء لذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، وما تبعه من إغلاق لباب المغاربة، ومنع المصلين من الدخول إليه تحت حماية قوات الاحتلال.

إن الاعتداءات المتكررة على المرابطين والمصلين داخل أسوار المسجد الأقصى بالضرب او الدفع او التهجم عليهم يعتبر جريمة نكراء بشعة تخالف كل القيم والاتفاقيات والمعايير الدولية، بل وتتعدى ذلك لتشكل ارهابا ممنهجا سيتصدى له ابطال المقاومة بكل انواع الثبات والصمود.

ولا زالت قوات الاحتلال الصهيوني تطغى وتتمادى على المصلين نتيجة الصمت العربي المطبق، ومحدودية بل وانعدام دعمه لأشقائنا في فلسطين الشقيقة، الامر الذي يستوجب الالتفاف وتوحيد الصفوف والوقوف وقفة واحدة للتصدي لكافة الاساليب الاجرامية الهمجية البغيضة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ظل استمرار التقاعس الرسمي على الصعيد العربي والدولي، تطالب نقابة المهندسين الاردنيين، الحكومة الاردنية بتصعيد موقفها ضد سياسات الاحتلال بطرد السفير الصهيوني من المملكة، والتصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الاقصى والقدس الشريف انتصارا للوصاية الهاشمية على المقدسات ومنها المسجد الأقصى.

وتهيب نقابة المهندسين بكافة القوى والفعاليات الشعبية بالتصدي لهذه الهجمة الصهيونية الغادرة، وبذل كافة الجهود لدعم صمود اهلنا في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.