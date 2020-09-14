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المهندسين: الانتساب لخريجي الجامعات الأردنية متاح إلكترونيا

منذ ساعة واحدة

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عمان- أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين، خدمة الانتساب الالكتروني للمهندسين الأردنيين خريجي الجامعات الأردنية، وذلك ضمن باقة الخدمات الالكترونية التي يعمل المجلس على اطلاقها.
وقال نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان اليوم الاثنين، إن خدمة الانتساب الالكتروني تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة للتحول الى نقابة رقمية، مبينا أن الخدمة تسهم في تخفيف العبء على الزملاء، كما تقلل الوقت والجهد عليهم.
واضاف إن نسبة المهندسين الاردنيين المسجلين في النقابة الى نسبة المهندسين العرب والأجانب تبلغ 97 بالمئة.
بترا

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