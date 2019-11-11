“المهندسين الزراعيين”: الباقورة والغمر سيادة كاملة في حضن الوطن

عمان- الغد- أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن الأردنيين جميعا يرفعون اليوم رؤسهم عاليا بالفخر والعزة لعودة السيادة الاردنية الكاملة على أراضي الباقورة الغمر, اليوم يبدأ فصل جديد في حياة الاردنيين عنوانه “كامل السيادة على كامل الارض” ترتمي فيها الباقورة والغمر إلى حضن الوطن لتمتلئ كرامة وعزة واستقلالا.

و شدد مجلس النقابة في بيان صحافي ان القرارات العظيمة في مسيرة الامم والدول تصنع عندما تتوافق رؤية القيادة بطموح الشعوب, إن هذا الإنجاز هو الرد على على صلافة وعجرفة العدو الصهيوني وهو تأكيد قدرتنا على حماية المصالح الاردنية وفق رؤيتنا و إرادتنا.

وأضاف مجلس النقابة أن حماية هذا الإنجاز السياسي للدولة الأردنية يحتاج إلى تمتين الجبهة الداخلية للمجتمع, اليوم إلى جانب شعور المواطن الاردني بالعزة والسرور يحتاج إلى رؤية إرادة جادة للعمل والانجاز, ينتبه فيها إلى كثير من المخاطر التي تحدق بالوطن خارجيا وداخليا, فالدول تستمد قوتها من صلابة وقوة نسيج مجتمعاتها.

وأكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أننا نضع كافة خبراتنا ومقدراتنا كبيت خبرة للقطاع الزراعي خدمة للوطن للتخطيط الامثل لكيفية الاستفادة من اراضي الباقورة والغمر لتكون رديفا داعما للقطاع الزراعي يسهم اسهاما حقيقيا في توفير الامن الغذائي للمواطن الاردني و تعمل على تعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعي الاردني.