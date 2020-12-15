“المهندسين الزراعيين”: تخفيض ضريبة المبيعات على بنود القطاع الزراعي خطوة في الاتجاه الصحيح

عمان- الغد- قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة عن بعض بنود القطاع الزراعي هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

واكد الفلاحات ان قرار تخفيض ضريبة المبيعات على بعض مدخلات انتاج القطاع الزراعي المتعلقة بالاكياس المستخدمة لتعبئة التمور وعلى كرتون البيض يساهم في دعم المنتج الوطني مشددا ان القطاع الزراعي اليوم يلقى اهتمام ملكيا كبيرا ينبغي ان تتناغم فيه جميع اجهزة ومؤسسات الدولة لترجمته واقعا ايجابيا يعالج الكم الكبير من تحديات القطاع الزراعي في الطاقة والعمالة والضرائب والمياه ويبني على تميزه ويستثمر فيه لقادم الايام.

و وجه الفلاحات الشكر الجزيل لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي و لدائرة الجمارك و وزاة المالية لجهدها و ايجابيتها في التعامل مع مطالب القطاع الزراعي مؤكداً أن القطاع الزراعي ينتظر المزيد من الايجابية في التعامل مع التحديات التي تواجهه.