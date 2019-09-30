“المهندسين الزراعيين” تدعو لحل أزمة “إضراب المعلمين” بالحوار

عمان – الغد – أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين عن تأييدها لـ”الزملاء في نقابة المعلمين”، مؤكدة أن “السبيل الوحيد والمقنع لحل هذه الأزمة (إضراب المعلمين) هو الحوار الجدي والإيجابية في التعاطي مع جيمع الخيارات”.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، إن “مهنة المعلم هي مهنة مقدسة نكن لها كما عموم المجتمع الاردني عظيم التقدير والامتنان فهي المهنة التي تصوغ وجه الوطن و مستقبل أجياله، والحفاظ على مكانة المعلم في المجتمع هو حفاظ على مكانة الوطن وقدره ورفعته، و إن بعض المحاولات للنيل من هيبة المعلم و مكانته في المجتمع هي ممارسات مدانة و مرفوضة”.

وأضاف البيان “اننا نؤكد شرعية وقانونية إضراب زملائنا في نقابة المعلمين للمطالبة بحقوقهم استنادا لدستور المملكة الاردنية الهاشمية الذي نحتكم إليه جميعا والذي كفل حق التعبير عن الرأي و المطالبة بالحقوق، وهو الحق المصان للنقابينن في مختلف النقابات المهنية للمطالبة بحقوق منتسبيهم”.

وأضافت النقابة في البيان “نعتقد أن السبيل الوحيد و المقنع لحل هذه الأزمة هو الحوار الجدي و الإيجابية في التعاطي مع جميع الخيارات حتى نصل إلى نقاط توافق تعطي المعلمين حقوقهم،و تراعي الظرف المالي الذي تعيشه الدولة الأردنية اليوم، و تأخذ بعين الاعتبار مصلحة أبنائنا الطلبة.

وأقالت إن “الخطاب التأزيمي هو خطاب لا يقدم حلا، ولا يشيع جوا إيجابيا للحوار، نؤمن أن خطاب العقل والحكمة يكسر جليد التعامل و يتيح للجميع التعامل مع جميع الخيارات المطروحة بكل إيجابية تحمل نوايا حل الأزمة والخروج من النفق”.

وأكدت النقابة “أننا في المجتمع الاردني جميعنا شركاء معنيون بحل هذه الأزمة و إنهاء اضراب المعلمين على قاعدة الكل يربح، مؤمنين أن العلاقة بين صاحب الولاية العامة وأصحاب المطالب يجب أن تكون علاقة شراكة تبدأ بحب الوطن، وتنتهي بحبه والدفاع عنه أرضه”.