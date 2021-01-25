المهندسين الزراعيين تسلم وزير الصحة مذكرة مطالب

عمان- الغد- بحث وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات خلال استقباله نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونائبه المهندس نهاد العليمي أوجه التعاون وسبل تطوير الشراكة بين الوزارة ونقابة المهندسين الزراعيين من خلال تطوير وتعزيز المهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة وتلبية مطالبهم والوظيفية.

وونقيب المهندسين الزراعيين شكره للمهندسين الزراعيين و كوادر الوزارة على جهدهم ومواصلتهم للعمل خلال أزمة كورونا، مقدراً هذا الجهد والذي بات الاردن فيه على مرمى حجر من اعلان السيطرة على الوباء وعودة الحياة تدريجيا الى ماكانت عليه .

واكد الفلاحات ان اللقاء هو خطوة في مسيرة تعزيز وتطوير الشراكة بين وزارة الصحة ونقابة المهندسين الزراعيين لكل ما من شأنه تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطن , وكذلك تعزيز مكانة المهندس الزراعي بشكل عام وأخصائيي التغذية بشكل خاص.

وأضاف الفلاحات أننا ننظر باهتمام للروح الإيجابية التي سادت اللقاء مقدرين التعاون والانفتاح نحو مطالب المهندسين الزراعيين العاملين في وزارة الصحة, والتي ننتظر الاستجابة لها انصافا و تعزيزا لمكانة المهندس الزراعي و اخصائيي التغذية العاملين في الوزراة.

واضاف اننا في نقابة المهندسين الزراعيين ننظر بعين الشراكة للعلاقة مع مؤسسات القطاع العام, واليوم نحن في وزارة الصحة لدعم جهدها ودورها الهام والأساسي الذي تقوم به في تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين في افضل صورة ممكنة من خلال تميز المهندسين الزراعيين العاملين في وزارة الصحة فنيا ومهنيا ودور النقابة في ذلك.

ومن جانبه اكد الوزير عبيدات على اهمية المهندس الزراعي والدور الكبير الذي يلعبه في العملية الصحية من خلال عمله وجهده في المستشفيات والمراكز الصحية ونشر الوعي التغذوي ومتابعته للحالات المرضية ونشره للممارسات الصحية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيش.

وسلم الفلاحات وزير الصحة مذكرة رسمية تضمنت عدة مطالب ابرزها ضرورة صرف مكافاة مالية شهرية بنسبة (35%) من الراتب الاساسي والعلاوة الفنية التخصصية للزملاء العاملين في الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء اسوة بغيرهم من المهنيين .

وشددت المذكرة على ضرورة التنسيق مع الجامعات لتعديل خططها الدراسية لتتوافق مع التعليمات الجديدة لمنح مزاولة المهنة لاخصائيي التغذية قبل تطبيقها, و كذلك تغيير المسمى الوظيفي للزملاء اخصائيي التغذية في الوزارة من فني صحة عامة إلى مهندس زراعي.

وطالب الفلاحات بضروة احتساب نقاط الحوافز للمواقع الادارية والاشرافية ومنح هذه الحوافز بعد سنة من التعيين اسوة بالزملاء الصيادلة .

وتضمنت المطالب العمل على تفعيل عيادات التغذية في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة وفتح المزيد من العيادات التغذوية في المراكز الصحية الشاملة, وتحديد مرجعية فنية لهم في الوزارة ، وضرورة تعديل نظام الحوافز لزيادة ما يتقاضاه المهندسون الزراعيون تحقيقاً للعدالة مع الزملاء من المهن الصحية الاخرى.

و أكدت المذكرة على أهمية تفعيل دور اخصائي التغذية و انصاف الزملاء المعينين في الوزارة تحت مسمى فني تغذية بتغيير مسماهم الوظيفي الى مهندس تغذية.