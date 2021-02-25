“المهندسين الزراعيين” تغلق باب الترشح لانتخابات مجلسها الـ25

عمان- الغد-انتهت مساء أمس الاربعاء الرابع والعشرين من شهر شباط الفترة القانونية للتقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الخامس والعشرين.

واستناداً لنص المادة 21/أ من قانون النقابة رقم 19 لعام 1998 أعلن نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة الخامس والعشرين (2021 – 2024 ) والمقرر اجراؤها يوم الجمعة الموافق 26/3/2021 ) (في حال الحصول على موافقة رئاسة الوزراء لعقد الانتخابات) ضمن الفترة القانونية للترشح والتي امتدت من صباح يوم الخميس الموافق 18/2/2021 الى مساء يوم الاربعاء الموافق 24/2/2021.

وخلال فترة الترشح القانونية تقدم بطلبات ترشح لمنصب نقيب المهندسين الزراعيين كل من الزملاء

اسلام حمد عيادة مغايرة, سالم علي فواز خصاونة, سليم فيصل سليم النابلسي, صلاح الدين عبدالله محمد صبره, عبدالهادي عبد عبدالهادي الفلاحات, عدنان محمد حسن المبيضين, علي خلف إبراهيم أبو نقطه, محمد صالح عبدالكريم الحديدي, محمد عقيل فرج العوايدة, نهاد يوسف سلمان السيد احمد(العليمي)

ولمنصب نائب النقيب تقدم بطلبات ترشح كل من الزملاء احمد علي موسى فتيحه, احمد فخري محمد صويلح, انور فهد الطويقات العبادي, بشار عدنان احمد النوافلة، حمزة محمد عبدالهادي الضلاعين, سائد محمد محمود ظاهر, كريم فازع كريم الحسامي, ماجد محمد خير عبنده, محمد عبدالله حسين طوالبة, محمد مروان محمد حمزة, ياسر ادم محمدخليل ابوسنينة.

وتقدم كل من الزملاء بطلبات ترشح لعضوية مجلس النقابة الخامس والعشرين ابراهيم احمد ابراهيم صليح, ابراهيم محمد رضوان الشريف, احمد يونس محمد العزة, اسماعيل سعيد ابراهيم ابو حطب, اشرف عطا ابراهيم الديري, اكثم عبدالعزيز رشاد ابوخديجة, الاء وليد محمد السعد, أحمد وفيق مصطفى الشعيبي, بلال حسين صالح الادهمي, بلال علي يوسف عكور, تماضر سالم عبدالهادي معايعة, ثائر محمد موسى البدارين, حسين سعيد علي مناع, خالد يوسف ابراهيم البشابشة, روان خليل عبد القادر ابو عادي, سامح سليمان سالم الخرابشه, سامي احمد حامد القضاة سامي وليد اسماعيل عريضة, شادي سعيد عبد القيسي, طارق جابر علي حياصات, طالب راتب موسى ابوزهره, عاهد فلاح حسين عبيدات, عاهد محمد حسين القضاة, عائشه هشام احمد، عبدالرحمن عبدالاله علي سعود عبيدات, عبدالرحمن محمد سلامه عبد الرحيم، فياض, عبير عبدالرحمن نشأت التميمي, عصام عطية محمد بهلول, علي عبدالله عبدالنبي المصري, فايز عايد كريم العدوان, كرم سلمان موسى القسوس, لؤي عبد العزيز اسعد الداود, لينا محمد احمد احمد, مازن ابراهيم يوسف ابوقمر, محمد عبد الحليم عبدالحميد الصالح, محمد عبدالفتاح صالح ابوحمور, محمد هاشم محمد الشبلي, محمد يحيى رامز كوكش, محمدخير هاني عبدالله الحياري, محمدرائد كامل علي اللالا, مي عدنان كامل عبدالله، ميرفت يحيى علي الشمايله ,نذير محمد موسى ابورمان, نهايه شاهر مصطفى المحيسن, هادية نعيم عبدالمنعم شلتوني, هدى صبحي مثقال الخلايلة, هنادي محمد عبدالله سعيد, يارا كامل عبدالله مساعدة.