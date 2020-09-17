أخبار محليةالغد الاردني

“المهندسين الزراعيين ” منتجاتنا الزراعية والغذائية مميزة على مستوى العالم

منذ ساعة واحدة
الزراعة
الزراعة

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عمّان-الغد- قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ان المنتج الغذائي الاردني هو منتج ذا جودة وسلامة مميزة رافضا التقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اشارت الى ان خبز المواطن الاردني يحتوي على مواد محظورة الاستخدام كمادتي “الألوكسان””التيتانيوم”

و ثمن الفلاحات الدور الهام والحيوي الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤكدا على تميز و كفاءة المهندسين الزراعيين وكافة العاملين في المؤسسة و تفخر بجهدهم و عملهم الدؤوب والذي يصلون فيه الليل بالنهارللمحافظة على جودة الغذاء الاردني .

وشدد الفلاحات المنتجات الزراعية الاردنية تحتل مكانة متقدمة في صحتها وسلامتها و مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية وعلى صعيد معظم دول العالم، وهي مكانة كان لجهد وكفاءة وتميز المهندس الزراعي والعاملين في القطاع الزراعي الاردني الأثر الأكبر في تطورها عبر السنوات الماضية.

ودعا الفلاحات وسائل الإعلام و المواطنين إلى ضرورة اخذ المعلومة الفنية الدقيقة من جهاتها ومؤسساتها المتخصصة، إذ أن المعلومات المغلوطة حول المنتجات الزراعية والغذائية الاردنية تعود سلبا على قدراتنا التصديرية وميزاتنا التنافسية مع المنتجات الزراعية الأخرى عربيا ودوليا.

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