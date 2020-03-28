“المهندسين الزراعيين” يؤكد استدامة إنتاج القطاع

عمان- الغد- أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن استدامة واستمرار الإنتاج في القطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للمملكة مرهون بإعادة جميع حلقات سلاسل التزويد للعمل لإدامة العمليات فيه.

وشدد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن توريد منتجات القطاع الزراعي بنوعيها الحيوانية والنباتية للأسواق هو نهاية السلسلة و يسبقها العديد من العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لإعادة تشغيلها وبالتالي توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج و العمالة و التسويق و خدمات مكافحة آفات الصحة العامة والتعقيم لضمان القدرة على استمرار الإنتاج خلال هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها جميعا.

و نوه مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن القطاع الزراعي الأردني يمتلك القدرة من خلال خبراته الفنية في جميع المجالات على إعداد دليل إجراءات لاستدامة الإنتاج فيه بحيث يراعي خصوصية عملياته الإنتاجية و يضمن توفير الأمن الغذائي للمملكة ويحافظ على استمراره كأحد القطاعات الإنتاجية الموفرة لشبكة أمان اقتصادي واجتماعي للعائلات الأردنية و بالتنسيق والشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.