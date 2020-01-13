“المهندسين” بالقطاع العام تقرر تعديل موعد إضرابهم غدا

محمد الكيالي

عمان- أعلن نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي استمرار اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام ليوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.

وأكد المهندس سمارة أن خيار الاضراب هو تأكيد على استمرار التعبير السلمي المتمسك بمطالب مهندسي القطاع العام العادلة، مبينا أن تبني ذلك القرار ليس ضعفا وإنما حرصا على إيصال رسائل واضحة لصناع القرار بأن مجلس النقابة يطلب الحق ولا يرضى بتعطيل مصالح المواطنين.

ودعا المهندس سمارة كافة مدراء الدوائر في الوزارات والمؤسسات كافة إلى تسهيل مهمة الزملاء في الاضراب، مهيبا بالزميلات والزملاء مهندسي القطاع العام المشاركة الفاعلة في الاضراب لإيصال رسالة واضحة بإصرارهم على مطالبهم المحقة والعادلة.

وتاليا نص البيان:

زميلاتنا.. زملاؤنا المهندسون في كل مكان

زميلاتنا.. زملاؤنا مهندسو القطاع العام

يؤكد مجلس نقابة المهندسين أن خياره بالاضراب الجزئي هو تأكيد على استمرار التعبير السلمي المتمسك بمطالب مهندسي القطاع العام العادلة.

ويؤكد مجلس النقابة أن تبني هذا القرار ليس ضعفا وإنما حرصا على إيصال رسائل واضحة لصناع القرار بأننا طلاب حق ولا نرضى بتعطيل مصالح البلاد والعباد.

يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء مدراء الدوائر في كافة الوزارات والمؤسسات الاستجابة لقرارات نقابة المهندسين وتسهيل مهمة الزميلات والزملاء في تنفيذ الاضراب، كما يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء للمشاركة الفاعلة لإيصال رسالة واضحة لصناع القرار بإصرارنا على مطالبنا العادلة والمحقة.

وعطفا على ذلك، قرر مجلس النقابة الاستمرار في الاضراب ليوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة.

عاشت نقابة المهندسين

عاش الأردن حرا عربيا مستقلا آمنا محصنا بالعدل.

مجلس نقابة المهندسين الأردنيين