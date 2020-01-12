“المهندسين” بالقطاع العام يواصلون إضرابهم الجزئي غدا

عمان-الغد- أكد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين تواصل اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام ليوم غد الاثنين .

وتوجه مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، بتحية اكبار الى الزميلات والزملاء على كامل مساحة الوطن الحبيب، كما يتوجه بالتحية الى زميلاتنا وزملائنا في القطاع العام في اليوم الثالث لاضراب الحق والعدالة.

وينحني المجلس اجلالا للزميلات والزملاء الذين نفذوا اضراب اليوم استجابة لقرار مجلس نقابة المهندسين.

تابع مجلس النقابة تداعيات مطالبات مهندسي القطاع العام سواء تحويل كتابنا الموجه الى دولة رئيس الوزراء الى ديوان الخدمة المدنية للدراسة او التفاعل الشعبي والوطني والاعلامي مع المطالبات العادلة والمحقة.

تلقينا العديد من الاتصالات من العديد من الشخصيات الوطنية والشعبية والرسمية التي أبدت تفهمها ودعمها لمطالبنا العادلة والتي تدعونا الى التهدئة لاتاحة الفرصة للحوار والتواصل.

وبناء عليه، ومع تفهم المجلس لضغوطات الزملاء والزميلات، قرر مجلس النقابة استمرار الاضراب ليوم غد الاثنين من الساعة 11 وحتى الواحدة ظهرا ، وذلك تأكيدا منا على الروح الايجابية التي نتعاطى فيها مع مصالح الوطن العليا.