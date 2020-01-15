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“المهندسين” بالقطاع العام يواصلون إضرابهم الجزئي الخميس

منذ ساعتين
نقابة المهندسين الاردنيين

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محمد الكيالي
عمان– قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، مساء الاربعا، عن استمرار اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام ليوم غد الخميس.
وتاليا نص البيان:
“زميلاتنا زملاؤنا في القطاع العام
يهيدكم مجلس نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياته، ويثمن التفافكم حول نقابتكم والتزامكم بما يصدر من قرارات حول استمرار اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام، للمطالبة برفع العلاوة الفنية الخاصة بكم.
ويؤكد مجلس النقابة استمرار الاضراب ليوم غد الخميس 16-1-2020، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا لحين حصولكم على مطالبكم المشروعة.
وفيما يتعلق بملف الحوار بين نقابة المهندسين والحكومة، فإن مجلس النقابة يؤكد أن رئيس مجلس النقباء سيتولى ادارة ملف المفاوضات بين النقابة والحكومة.”
مجلس نقابة المهندسين

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