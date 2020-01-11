“المهندسين” بالقطاع العام يواصلون إضرابهم الجزئي غدا

عمان-الغد- أكّد مجلس نقابة المهندسين الاستمرار في إضراب المهندسين العاملين في القطاع العام الجزئي عن العمل ، ليوم الأحد من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً.

وقالت النقابة في بيان مساء السبت، إنّ مجلس النقابة عقد اجتماعاً تشاورياً مع القطاع العام وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة الداعمين لمطالب مهندسي القطاع العام العادلة والمحقة.

وأشار البيان إلى أن الحضور أكدوا التفافهم حول مجلسهم ونقابتهم في الخطوات الهادفة كافة إلى تحقيق هذه المطالب العادلة.

وقالت النقابة إنها خاطبت مجلس نقابة المهندسين رئيس الوزراء لطلب عقد اجتماع مع مجلس نقابة المهندسين، كما خاطب المجلس أيضا رئيسي مجلس الاعيان والنواب لنفس الغرض.

وبينت النقابة إن مجلسها سيدعو المجلس الى عقد هيئة عامة استثنائية من أجل حقوق ومطالبات المهندسين في القطاع العام.

وأضاف البيان أنّ رئيس مجلس النقباء خاطب رئيس الوزراء بكتاب يعتبر فيه ما جاء في محضر اجتماع مجلس النقباء حول العلاوات الفنية لمهندسي القطاع العام لاغياً.

وناشد البيان المهندسين أعضاء النقابة بالالتزام بقرارات مجلس نقابة المهندسين، حيث تعهد مجلس النقابة باستمرار الدفاع عن كافة الزميلات والزملاء في القطاع العام الذين يتعرضون لأي مضايقات .