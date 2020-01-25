“المهندسين” تؤجل اتخاذ أي خطوات تصعيدية والإضراب الجزئي مستمر غدا

عمان-الغد– أصدرت نقابة المهندسين مساء السبت بيانا حصلت “الغد” على نسخة منه قالت فيه، إن المجلس قرر وتقديراً لرئيسي مجلسي الاعيان والنواب تأجيل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بناء على تقييم اللقاءات والمفاوضات خلال الايام القادمة، والاستمرار بالاضراب الجزئي ليوم غدٍ الاحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة.

وتاليا نص البيان:

الزميلات والزملاء مهندسات ومهندسو القطاع العام

كما هو معلوم لديكم فقد عقد مجلس نقابة المهندسين اجتماعاً اليوم مع رؤساء الفروع والهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين، وقد تناول الحضور مسألة علاوات المهندسين في القطاع العام، ومعطياتها وحيثياتها، والحلول المقترحة،

كما ناقش الاضراب الجزئي والخطوات اللاحقة.

الزميلات والزملاء

اتفق المجتمعون على توحيد الصف وتوحيد كافة الجهود ولكافة مكونات العمل النقابي ووقوفها صفاً واحداً خلف مطالب مهندسي القطاع العام العادلة، كما اجمع الحضور على وقوف الجميع خلف مجلس نقابة المهندسين وادارته لهذا الملف.

واستمع المجلس للعديد من الاقتراحات وتدارس الحضور الظروف العامة التي تعيشها البلاد والتداعيات الاقليمية والدولية، واتفق الحضور على التعاطي مع مسألة العلاوات بالقطاع العام ببعدها المطلبي بمعزل عن الملفات الاخرى،

وأكد المجتمعون على اتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية في حال عدم الوصول الى توافقات مرضية.

سنلتقي غداً مع رئيس مجلس الاعيان ويوم الاثنين القادم مع رئيس مجلس النواب وننتظر تحديد موعد اجتماع مع الحكومة، آملين ان يتم التجاوب مع مطالب المهندسين في القطاع العام.

وبناء عليه وحرصاً على اعطاء كافة الاطراف الفرصة للوصول الى توافق مرضي للجميع، فقد قرر مجلس نقابة المهندسين وتقديراً لرئيسي مجلسي الاعيان والنواب تأجيل اتخاذ اي خطوات تصعيدية بناء على تقييم اللقاءات والمفاوضات خلال الايام القادمة والاستمرار بالاضراب الجزئي ليوم غدٍ الاحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا