“المهندسين” تؤجل كافة فعالياتها ومؤتمراتها وهيئاتها العامة استجابة لبلاغ مجلس الوزراء

عمان-الغد- قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، تأجيل حفل تكريم مسابقة مشاريع التخرج النقابية ومسابقة مشاريع التخرج المنفذة بالقطاع الصناعي ومشاريع المرور والذي كان من المنوي إقامته في تاريخ 14/3/2020 إلى اشعار آخر.

جاء ذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/2020 وكتاب وزير الصحة رقم م و ص/98 تاريخ 11/3/2020، والمتضمن ايقاف كافة الانشطة والفعاليات والمؤتمرات لحين الانتهاء من الاجراءات الصحية الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على الصحة العامة.

كما قرر مجلس النقابة تأجيل انعقاد جميع الهيئات العامة والمركزية العادية والاستثنائية إلى اشعار آخر، وتأجيل انعقاد مؤتمر الهندسة المدنية الثامن والذي كان من المقرر عقده بتاريخ 24-26/3/2020 إلى اشعار آخر.

وعلى الصعيد ذاته، قرر مجلس نقابة المهندسين تأجيل انعقاد حفلات أداء القسم القانوني في مركز النقابة والمحافظات إلى اشعار آخر.

وكانت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة طلبت من ادارة مجمع النقابات المهنية اليوم ابلاغ كافة النقابات وفروعها ولجانها وقف كافة الانشطة والفعاليات والتجمعات بغض النظر عن اسباب اقامتها.