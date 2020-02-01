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“المهندسين” تؤكد استمرار إضرابها.. وتستأنف الحوار مع “التربية”

منذ 16 دقيقة
نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي

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محمد الكيالي
عمان- أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، استمرار اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام عن العمل ليوم غد الاحد 2 شباط، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا.
وقال نقيب المهندسين إن النقابة عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا مع وزير التربية والتعليم، ضم بالاضافة إلى نقيب المهندسين، نقيب المهندسين الزراعيين لمناقشة علاوات المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم، مبينا أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار خلال الاسبوع الحالي.
ولفت إلى أن الحوار مازال مستمرا حول علاوات المهندسين العاملين في القطاع العام.

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