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“المهندسين” تؤكد استمرار إضراب منتسبيها في القطاع العام غدا الخميس

منذ 19 دقيقة

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محمد الكيالي

عمان – أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، استمرار اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام ليوم غد الخميس، بعد عدم تلقي مجلس النقابة اي ردود حكومية بخصوص العلاوات المستحقة للمهندسين.

وثمن المهندس سمارة خلال اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد مساء اليوم الأربعاء، موقف الزميلات والزملاء العاملين في القطاع العام وأمتثالهم إلى قرار نقابتهم في الاضراب عن العمل في كافة الوزارات والمؤسسات في عمان والمحافظات.

وجدد المهندس سمارة تأكيده على موقف مجلس النقابة المتمسك بالعلاوات المستحقة والمشروعة للمهندسين في القطاع العام والمتمثلة ب180٪، وتسكين علاوات المسار المهني حسب الدرجات الوظيفية.

وطالب المهندس سمارة الزميلات والزملاء مدراء الدوائر في جميع الوزارات والمؤسسات بضرورة الالتزام بقرار مجلس نقابة المهندسين المتعلق بالاضراب عن العمل من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ما بعد الظهر.

ودعا كافة الزملاء والزميلات العاملين في القطاع العام إلى اجتماع تشاوري يوم السبت القادم 11 كانون الثاني الساعة 12 ظهرا لإقرار البرنامج التصعيدي للمرحلة القادمة، علما بأن المواصلات مؤمنة من كافة الفروع.

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