“المهندسين” تؤكد ضرورة دعم مشاريع استغلال الصخر الزيتي

عمان- الغد- اكد نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي على ضرورة دعم مشاريع استغلال الصخر الزيتي في المملكة، والشركات العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي لشركة العطارات للطاقة جيسون بوك ومدير المنجم الدكتور موفق الزعبي للنقابة ولقائهم نقيب المهندسين وأعضاء في مجلس النقابة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين النقابة والشركة لتدريب المهندسين حديثي التخرج والتعاون في تشغيل المهندسين.

وأبدى م.الزعبي استعداد النقابة للتعاون مع شركة العطارات من حيث التدريب والتأهيل للمهندسين، والمساهمته في ادخال تكنولوجيا حديثة للمملكة.

من جانبه قدم بوك عرضا عن الشركة ونشاطاتها وغاياتها وأهمية مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي الذي تنفذه الشركة لقطاع الطاقة في الاردن من خلال توفير حصة لخليط الطاقة وكذلك توفير الأمان في مجال الطاقة في المملكة.

واوضح ان المشروع يعتمد على الوقود المنتج محليا من خلال منجم يتم فتحه خصيصاً للتعدين وإنتاج الصخر الزيتي والذي سوف يتم حرقه لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ومن ناحيتهم اكد عضوا مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الجيولوجية والتعدين م.سمير الشيخ والدكتور م.بشار الطرونه رئيس شعبة الهندسة المدنية على ضرورة دعم المشروع لضمان استمراريته ونجاحه لما له أثر إيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفتا الى أهمية استغلال الموارد الطبيعية المحلية لما له من أهمية في تحقيق التنمية اللازمة.

واشاوا إلى أن نجاح المشروع سيساهم في جلب المزيد من شركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين والصبر الزيتي، خاصة وأن الاردن يحتل المرتبه الرابعة عالميا من حيث احتياطي الصخر الزيتي.