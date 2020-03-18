“المهندسين” تتبرع ب 200 الف دينار وتطلق حملة (فزعة وطن)

عمان – أعلنت نقابة المهندسين عن تبرعها بمبلغ 200 الف دينار من حسابات المركز الرئيسي وفروعها في المحافظات وهيئة المكاتب الهندسية، لصالح دعم الجهود الوطنية في مكافحة فايروس “كورونا”.

واعلن نقيب المهندسين م. أحمد سمارة الزعبي عن اطلاق الحملة (فزعة وطن) لدعم الجهود الوطنية في مكافحة فايروس كورونا، وافتتاح الحملة بتبرع النقابة.

ودعا سمارة، المهندسين للمساهمة في التبرع للحملة الكترونيا خلال موقع النقابة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للنقابة.

وقال ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، مبدية استعدادها وضع مباني النقابة في العاصمة عمان وكافة محافظات الممكلة تحت تصرف الجهود الوطنية لمنع انتشار الفايروس.

وأوضح أن النقابة عرضت وضع 17 “هنجر” تحت تصرف الجهات المختصة لتحويلها إلى غرف عزل صحي عند الحاجة لا قدر الله.

وأشار أن النقابة شكلت فرق طوارئ من المهندسين من كافة التخصصات الهندسية لتقديم الدعم اللازم لمحاربة هذا الوباء.

واعتبر سمارة ان كل ذلك ياتي تعبيرا عن دور النقابة الوطني ووقوفها الى جانب الوطن والمواطن، وتأكيدا على ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع الاردني صفا واحدا في خدمة الوطن وحمايته وخاصة في هذه الظروف.