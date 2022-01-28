“المهندسين”: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء لتجنب تكرارها مستقبلا

دعت نقابة المهندسين الى تحديد الاسباب التي ادت الى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق خلال المنخفض الجوي واتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا.

واكد نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ان النقابة استعدادها للمشاركة في تحديد اسباب ماحدث من خلال عقد ورشة عمل تشارك فيها كل الجهات المعنية للوقوف على تلك الاسباب وتقييم الخطط والاجراءات ووضع التوصيات الشاملة لتلافي تكرار ما حدث.

واشار ان انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن العديد من مناطق عمان، فاقم معاناة المواطنين جراء المنخفض الجوي وتساقط الثلوج، رغم ماالجهود الكبيرة والجبارة التي بذلت لإعادة التيار الكهربائي. وبين ان اعادة التيار الكهربائي لم تتم بالسرعة المطلوبة، وان الجهات المعنية لم تستجب بالوقت المناسب والمتوقع لاصلاح الاعطال، ما يؤشر بشكل عام عن ضعف خطط واجراءات الطوارىء التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة “العاصفة الثلجية”، مما اضر ويضر بقطاعات واسعة من المواطنين.

واكد انه يوجد خبرات اردنية هندسية وغير هندسية متميزة وقادرة على مواجهة أية ظروف طارئة باقتدار، ولكن على الجهات المعنية التعامل معها بكل جدية واستخدامها بالطرق المثلى.