عمان- الغد- قال ععضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين رئيس شعبة الهندسة المعمارية، المهندس أحمد صيام، إن نقابة المهندسين تدعم التوجهات التطبيقية في التخصصات الهندسية لما لها من حاجة ملحة في سوق العمل.

وبين صيام، خلال لقائه بمجموعة من المهندسات والمهندسين خريجي تخصص هندسة العمارة وأنظمة البناء من جامعة الشرق الأوسط بحضور عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الشرق الأوسط رئيس لجنة الخطط الدراسية والشهادات العلمية في الشعبة الدكتور وائل الأزهري، أنه سيتم تسليط المزيد من الضوء على هذا التخصص والترويج لخريجيه من خلال شعبة الهندسة المعمارية عبر التواصل مع الجهات المهنية المختلفة، وذلك لإيضاح مجالات العمل التي يغطيها هذا التخصص وما يحتويه من ميزات ونقاط قوة.

التقى المهندس أحمد صيام،

وتم خلال اللقاء استعراض أهم ميزات هذا التخصص الذي يجمع في خطته التدريسية بين المفاهيم الهندسية المختلفة للعمارة والهندسة الانشائية والأنظمة الالكتروميكانيكية والتي تؤهل خريجي هذا التخصص من لعب دور متقدم في المشاريع الهندسية وادارة المشاريع، حيث اعتمد البرنامج التعليمي على تنويع مجالات المعرفة الهندسية من خلال دمج النظرية العلمية بالنواحي العملية التطبيقية.

من جانبهم، أكد المهندسون على اهتمامهم بتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية في هذا الاتجاه لا سيما ادارة المشاريع الهندسية وذلك من خلال ما تقدمه نقابة المهندسين الأردنيين من دورات تدريبية وورشات عمل ذات العلاقة، وتم الاتفاق على تسمية ضابط ارتباط من قبلهم لمتابعة التنسيق المستمر مع مجلس شعبة الهندسة المعمارية.