“المهندسين” تؤكد دعمها مطالب مهندسي المناجم والتعدين

عمان- الغد– أكدت نقابة المهندسين انها ستخاطب شركات التعدين والجهات المعنية لايجاد فرص تدريب وتشغيل لمهندسي التعدين فيها وازالة الظلم الواقع عليهم.

جاء ذلك خلال اعتصام نفذه مهندسو مناجم وتعدين من جنوب المملكة امام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على “استثنائهم من فرص التدريب والتعيين” حسب تعبيرهم.

واكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد خلال استقباله المعتصمين في النقابة، بحضور امينها العام المهندس علي ناصر، ان النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، وانها ستخاطب شركات التعدين في الجنوب بمطالب المهندسين مؤكدا وقوف النقابة الى جانبهم ودعمها لمطالبهم.

وقال ان النقابة تعمل على ايجاد فرص عمل للمهندسين داخل المملكة وخارجها، وان توفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين يعتبر من الاولويات التي يعمل عليها مجلس النقابة.

واشار ان النقابة على تواصل دائم مع الجهات الحكومة والخاصة لتوفير فرص تدريب وتشغيل، وان الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها المملكة والعالم جراء فايروس كورونا حدت من هذه الفرص، حيث تراجعت فرص التدريب والتشغيل مقابل ازدياد عدد الخريجين.

واكد ان النقابة تتفهم مطالب المهندسين وتقدرها عاليا وستعمل ما في وسعها لتحقيقها، وانها ستتواصل معهم لاطلاعهم على التطورات والاجراءات التي تتخذها النقابة بهدف تحقيق مطالبهم.

وطالب المعتصمون، مجلس النقابة، بالزام الشركات بتعيين مهندسي المناجم والتعدين وايجاد فرص عمل تؤهلهم لاكتساب الخبرات.