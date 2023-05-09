المهندسين تدعو لتحرك عاجل لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني

دعت نقابة المهندسين إلى تحرك عاجل على كافة المستويات لتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني الصامد، والوقوف أمام وجه العدوان الصهيوني البربري على القطاع ونابلس.

وأكدت النقابة في بيان لها حق الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال بكافة السبل الممكنة.

ودعت كافة أطياف ومؤسسات المجتمع المدني الأردني وقواه الحية لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل.

وأدانت النقابة المجزرة الصهيونية في قطاع غزة فجر اليوم والتي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.

كما أدانت اقتحام مدينة نابلس وقصف الاحتلال الجبان للمباني السكنية وعودته لسياسة الاغتيالات، في محاولة منه لثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة، وترهيب الشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة أن غزة الصابرة اليوم تقف بإمكاناتها البسيطة وصدرها العاري أمام ماكينة القتل الصهيونية التي تمارس أبشع أنواع العدوان في حق أبناء الشعب العربي الفلسطيني في محاولة منها لخلط الأوراق وضرب صمام الأمان لتصفية القضية الفلسطينية.