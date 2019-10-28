“المهندسين” تدعو لشحذ الهمم دعما لـ”فزعة أهل”

الغد– تطلق نقابة المهندسين الاردنيين غدا الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر تشرين اول، اليوم المفتوح لجمع التبرعات لصالح حملة فزعة اهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، عبر اثير اذاعة حسنى اف ام.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للحملة المهندس معتز الشوارب، أن الشعب الاردني الذي يتميز بعطائه وكرمه لن يخذل الاسر العفيفة في الاردن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

ولفت إلى أن اليوم المفترح ما هو الا عرس وطني سيشارك فيها الجميع من مدارس وجامعات وشركات ومؤسسات ورجال اعمال وغيرهم في دعم اشقائهم من الاسر العفيفة والمساهمة في وضع لبنة الخير لترميم منازلهم لترقى الى مستوى الحياة الكريمة.

وعلى هامش الحملة، سلم فرع نقابة المهندسين الاردنيين في محافظة عجلون، منزلين تم ترميمهما حديثا احدهما في بلدة حلاوة والاخر في بلدة عبين بقيمة ٧٠٠٠ دينار أردني، وبحضور رئيس مجلس المحافظة عمر المومني.

وقال رئيس مجلس فرع النقابة في محافظة عجلون المهندس خالد العنانزة، إن مشروع ترميم المنازل في الأردن الذي تتبناه نقابة المهندسين الأردنيين يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للنقابة نظرا لوجود عدد كبير من العائلات في الأردن والتي تعيش تحت خط الفقر ممن يمتلكون مساكن متضررة لا تقي أصحابها برد الشتاء ولا حر الصيف.