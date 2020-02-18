“المهندسين” ترفض تنظيم ورشة “رؤية المتوسط 2030” التطبيعية في عمان

عمان- الغد- أكدت نقابة المهندسين الأردنيين رفضها لتنظيم ورشة “رؤية المتوسط 2030″، التي تأخد طابعا شبابيا إقليميا بمشاركة صهيونية في عمان يوم الاثنين المقبل.

وفيما يأتي نص البيان:

تابعت نقابة المهندسين الأردنيين الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الاوروبي بصدد تنظيم ورشة شبابية اقليمية بمشاركة صهيونية في عمان بتاريخ 24 شباط تحت عنوان (رؤية المتوسط 2030) وبمشاركة مؤسسات مجتمع مدني من الأردن ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان اضافة لمشاركين من دولة الكيان الصهيوني.

وإذ تؤكد نقابة المهندسين الاردنيين رفضها وبشكل قاطع تنظيم هذه الورشة التطبيعية في عمان وخاصة بعد اعلان صفقة القرن (ترامب – نتنياهو) التي تستهدف فلسطين والاردن ارضاً وحكومةً وشعباً ونظاماً، فإننا نطالب الحكومة الاردنية منع اقامة هذه الورشة في عمان انسجاماً مع موقف الشعب الاردني الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني ومواقف النقابات المهنية والاحزاب والفعاليات الشعبية والشبابية، وان تخطو الحكومة انسجاماً مع الموقف الشعبي نحو الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وخاصة بعد اعلان صفقة القرن التي الغت كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.

كما تدعو النقابة لتكاتف الجهود وتضافرها وتوحيد الصفوف وتمتين النسيج الاجتماعي خلال الفترة القادمة للحيلولة دون انعقاد هذه الورشة التي تكمن خطورتها في الاستهداف والتأثير على المنظمات الشعبية والشبابية في الاردن وفلسطين وبقية الدول العربية المشاركة في هذه الورشة.

وهنا نستذكر استجابة الحكومة الاردنية قبل عدة شهور للدعوات الشعبية والغاء مؤتمر الاديان التطبيعي في عمان، ونطالب بأن تستجيب الحكومة الاردنية لنداءات النقابات والاحزاب والفعاليات الشعبية لمنع والغاء هذه الورشة في عمان العروبة نصرةً لفلسطين والقدس.