“المهندسين” تستمر بالإضراب الجزئي لمنتسبيها العاملين في القطاع العام غدا

عمان-الغد– أصدرت نقابة المهندسين الأردنيين مساء الأثنين بيانا تؤكد فيه استمرار إضراب المهندسين العاملين في القطاع العام، ليوم غد الثلاثاء.

وتاليا نص البيان:

يتابع مجلس النقابة باهتمام بالغ، التزامكم بقراره بدعوتكم إلى الإضراب عن العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، لحين تنفيذ مطالبكم العادلة والمحقة.

ويؤكد المجلس، أن إضراب المهندسين العاملين في القطاع العام، مستمر ليوم غد الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني لعام 2020، بنفس الوقت، وأن المفاوضات حول العلاوات الخاصة بمهندسي القطاع العام ما زالت مستمرة حتى اللحظة بين كافة الأطراف.

ويشير المجلس إلى أنه يستخدم كافة الوسائل المتاحة للوصول إلى صيغة تتوافق عليها كافة الأطراف.