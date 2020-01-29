“المهندسين” تستمر بالإضراب الجزئي لمنتسبيها العاملين في القطاع العام غدا

سمارة: أطراف عديدة تعمل على إيجاد التوافقات لتلبية مطالب مهندسي القطاع العام

عمان-الغد- أعلن مجلس نقابة المهندسين في بيان له مساء الاربعاء عن استمرار إضراب المهندسين العاملين في القطاع العام عن العمل ليوم غد الخميس، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتاليا نص البيان:

الزميلات والزملاء مهندسو القطاع العام

يهديكم مجلس نقابة المهندسين اطيب تحياته، ويؤكد لكم أنه لن يتوانى ابدا عن المطالبة بحقوقكم العادلة والمشروعة، وسيواصل بشتى السبل والوسائل الممكنة لحصولكم على علاواتكم العادلة والمحقة.

كما تعلمون، فإن مجلس نقابة المهندسين الاردنيين عقد خلال الاسبوع الحالي العديد من الاجتماعات، كان ابرزها لقاء مع رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الاستشارية للنقابة، كما سيلتقي يوم غد الخميس بوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي لمناقشة علاوة المهندسين العاملين في وزارة التربية.

ويشير المجلس أن كافة اللقاءات التي تعقدها النقابة مع الاطراف ذات العلاقة، كانت لقاءات مثمرة تبنّت مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، واكدت على أنها ستعمل على إيجاد التوافقات التي تسهم في تلبية تلك المطالب.

وعليه، فقد قرر مجلس نقابة المهندسين استمرار اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام عن العمل ليوم غد الخميس 30-1-2020، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.