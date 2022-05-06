“المهندسين” تسمي رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على انتخاباتها

أكدت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين خلال اجتماعها اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية على وقوف الاردن والنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي يتعرض له من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم ، وأكد المجتمعون على ان مجمع النقابات المهنية ونقابة المهندسين الاردنيين ستبقى الصوت الاعلامي للشعب الفلسطيني المناضل ، ووجه المجتمعون تحية اكبار للشعب الاردني الذي تحمل من اجل الحفاظ على الدولة الاردنية ومقدراتها .كما وجه المجتمعون تحية للقوات المسلحة الاردنية مؤكدين ان هؤلاء ابناء الريف والبادية هم الذين يضحون ويستشهدون دفاعا عن حمى الوطن الغالي .

وبحثت الهيئة العامة عدة قضايا تهم النقابة ، حيث تم بحث التعديلات التي طرأت على قانون النقابة ، وصلاحيات الهيئة المركزية ودعت الى ضرورة منح صلاحيات أكبر للهيئة العامة ، وضرورة مواكبة تشريعات النقابة خطة التحول الرقمي ، وتم بحث ملف التدريب والتشغيل ، وضرورة فتح اسواق داخلية وخارجية للتشغيل، وبرامج الريادة، وتطرق المجتمعون الى صندوق التكافل الاجتماعي ، وصندوق التأمين الصحي ، وصندوق التقاعد ودعوا الى ضرورة ايجاد وسائل جديدة للاستثمار بها ، كما دعوا الى ضرورة اعادة هيكلة ادارة النقابة بما ينسجم مع التطورات، وفي الجانب الوطني اكد المجتمعون على ان لا احد يساوم على قضايا الوطن والامة ، وان نقابة المهندسين دائما بالمقدمة بالمفاصل التي تخص الوطن كما دعا المجتمعون الى ضرورة ان يلتف الجميع حول نقابتهم في سبيل تطويرها وتقديم الدعم لها بكل الوسائل. حيث تم رفع هذه التوصيات الى مجلس النقابة القادم للأخذ بها.

واستعرض نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي خلال الاجتماع انجازات مجلس النقابة للدورة 28 ، مؤكدا أن المجلس خطى في هذه الدورة خطوات متقدمة في العديد من المسارات، ووضع نصب عينيه منذ انطلاقته تحقيق الاهداف المهنية للنقابة وتعظيم دورها الوطني، واعتمد قيما جوهرية عمادها التشاركية والشفافية والتطوير والتفاعل الايجابي وتغليب العام على الخاص.

واختارت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين خلال اجتماعها السنوي العادي رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات المقرر اقامتها يوم الجمعة القادم 13-5-2022 في مركز النقابة في عمان وجميع الفروع في المحافظات ، لاختيار النقيب ، ونائب النقيب ، وأعضاء المجلس للدورة 2022-2025. حيث حضر الاجتماع مندوب وزارة الاشغال العامة السيد جمال ابو عيد ، وتم تسمية مندوب من وزارة الاشغال العامة لكل صندوق من صناديق الاقتراع ، حيث يتواجد في العاصمة عمان 10 صناديق، وفي محافظة اربد 3 صناديق ، وفي محافظة الزرقاء 2 صندوق. ,وفي محافظة البلقاء 2 صندوق، وصندوق واحد في باقي المحافظات .

وقال رئيس لجنة ادارة الانتخابات الامين العام لنقابة المهندسين الاردنيين المهندس علي ناصر ، أن ادارة النقابة اتمت جاهزيتها لاجراء الانتخابات يوم الجمعة القادم حيث ستفتح صناديق الاقتراع الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وأضاف ناصر أنه يتنافس على منصب النقيب الزميل نقيب المهندسين الحالي المهندس أحمد سمارة الزعبي و المهندس محمد الهزايمة ، والمهندس نايف البصول ، والمهندسة لينا الحياري ، والمهندس ايمن يوسف عيد عمرو ، والمهندسة بثينة الطراونة ، والمهندس ناجح السدة الجيتاوي ، فيما يتنافس على مركز نائب النقيب الزميل نائب النقيب الحالي المهندس فوزي ابراهيم مسعد والمهندس عمر ناصر الطاهات.

ويتنافس على عضوية مجلس النقابة عن الشعبة المدنية الزميل الدكتور المهندس بشار خالد الطراونة ، والدكتور المهندس انيس الشطناوي ، والمهندس معتز جريس الشوارب . وعن الشعبة المعمارية المهندس شاكر شحادة خليف ، والمهندس عماد عدنان الدباس ، وعن الشعبة الميكانيكية المهندس شرف نياز المجالي ، والدكتور المهندس ابراهيم العدوان ، وعن الشعبة الكهربائية المهندس علي توفيق عقلة الخوالدة ، والمهندس محمود سلامة ، والمهندس علي ذياب الجلاد ، وعن شعبة المناجم والتعدين الدكتور المهندس خالد الطراونة والمهندس لؤي يوسف الرمحي ، وعن الشعبة الكيميائية المهندس محمد هاني المحاميد .