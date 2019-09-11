“المهندسين” تطالب برفع معدلات القبول في التخصصات الهندسية

عمان- الغد- وجهت نقابة المهندسين الأردنيين مذكرة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، طالبت فيها بضرورة رفع معدلات القبول في الجامعات بشكل رسمي في التخصصات الهندسية، للسيطرة على الاعداد الهائلة من الطلبة وضبط اعداد الخريجين المتزايدة، في ظل ندرة فرص العمل للمهندسين مقارنة بباقي التخصصات.

وأكدت نقابة المهندسين أنها قامت وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعمل دراسة للتخصصات الهندسية وحاجة سوق العمل لعام 2019، تبين من خلالها وجود اشباع في كافة التخصصات الهندسية وتفرعاتها، قابله ازدياد في نسب البطالة نتيجة ارتفاع اعداد الخريجين والطلبة على مقاعد الدراسة.

ودعت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة التعاون في ذلك المجال خدمة للمهندسين في ظل تراجع فرص التدريب والتوظيف واغلاق اسواق العمل محليا وعربيا واقليميا.

وعلى صعيد متصل، خاطبت النقابة كافة الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة لتخفيض اعداد المقبولين في التخصصات الهندسية والتوقف عن فتح تخصصات جديدة في الجامعات.