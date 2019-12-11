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“المهندسين” تطالب بعدم الإفراج عن المتسلل الإسرائيلي

منذ ساعتين

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عمان- الغد- وجهت نقابة المهندسين الأردنيين، مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، طالبت فيها بعدم الافراج عن المتسلل الإسرائيلي الذي دخل أراضي المملكة بشكل غير شرعي، وذلك لحين الافراج عن كافة الأسرى الأردنيين المعتقلين لدى الاحتلال وكشف مصير المفقودين.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة تابعت بقلق بالغ الواقع الذي يعيشه الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال والانتهاكات التي يتعرضون لها.

ولفت إلى قدرة الدبلوماسية الأردنية على تحقيق تقدم في هذا الملف، خاصة بعد تمكنها من انتزاع الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

وأشاد المهندس سمارة بالجهود التي بذلتها الحكومة في ذلك الملف، مؤكدا أن قضية الأسرى لم تنته بعد، فهناك 23 أسيرا يقبعون إلى الآن في سجون الاحتلال.

وشدد على أن “الاحتلال الصهيوني لا يحترم حقوق الانسان ولا القوانين الدولية، مبينا أنه أوقع عقوبات وأحكاما جائرة على الأسرى الأردنيين في محاكمات صورية ترأسها ضباط جيش الاحتلال الملطخة أيديهم بدماء شهداء الأردن وفلسطين”.

ولفت المهندس سمارة إلى أن “بعض تلك الاحكام الجائرة وصل إلى الحكم المؤبد على بعض الأسرى، ليترجم حقد الاحتلال على الأردن والشعب الأردني”.

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