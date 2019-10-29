“المهندسين” تطلق فعاليات اليوم المفتوح لحملة “فزعة أهل”

عمان- الغد– اطلقت نقابة المهندسين الاردنيين، صباح الثلاثاء، فعاليات حملة فزعة أهل الرابعة لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، وعبر أثير اذاعة حسنى اف ام.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن حملة فزعة أهل تأتي ضمن اطار المسؤولية المجتمعية لنقابة المهندسين، مؤكدا أنها فزعة للوطن وأبنائه لمساعدة أشقائهم من الاسر العفيفة التي تعيش وتتألم من الظروف الصعبة المحيطة بها.

ودعا المهندس سمارة كافة أبناء المجتمع المحلي والشركات والمؤسسات المختلفة الى تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية وروح التعاون والتكافل بين ابناء المجتمع، من خلال التبرع لحملة فزعة أهل، توحيدا للجهود بما ينعكس ايجابا على النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن باب التبرع لصالح الحملة مفتوح من خلال خيمة حملة فزعة أهل امام مجمع النقابات المهنية، إضافة إلى صناديق النقابة المختلفة وفي فروع النقابة في كافة محافظات المملكة، ومن خلال فروع شركة العلاونة للصرافة المنتشرة في محافظات المملكة، وعبر الحساب البنكي رقم 25145 فرع البنك الاسلامي الاردني في الشميساني، وعبر أثير اذاعة حسنى اف ام على تردد 93.4 في عمان والوسط، و102.9 في اربد والشمال، وحتى الساعة 12 منتصف الليل.