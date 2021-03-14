“المهندسين” تعرض تقديم خبراتها لتجنب تكرار كارثة مستشفى السلط

عمان- الغد- عرضت نقابة المهندسين على ادارة الأزمات تقديم خبرات وخدمات منتسبيها من اصحاب الخبرة في مجالات التصميم والتشغيل والرقابة على انظمة الغازات الطبية سواء في المستشفيات او المراكز الصحية او المستشفيات الميدانية.

جاء ذلك في كتاب وجهه نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي لادارة الازمات، في ظل تزايد الطلب على الغازات الطبية والتي تفوق قدرة الأنظمة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وابدى نقيب المهندسين استعداد النقابة وجاهزيتها للوقوف بجانب الوطن في الجانب الفني والهندسي لتجاوز الظروف الحالية ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق النقابة.

وابدى استعداد النقابة مساندة جميع الجهات العاملة في وزارة الصحة والدفاع المدني لايجاد الحلول الفنية اللازمة