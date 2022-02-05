“المهندسين” تفتح باب الترشح لانتخابات الفروع والشعب الهندسية

عمان – الغد – فتحت نقابة المهندسين الخميس الماضي باب الترشح لانتخابات مجالس ثلاث شعب هندسية من اصل ست شعب في النقابة (المدنية، الميكانيك، المناجم والتعدين) وهيئاتها المركزية.

وقال امين عام النقابة م.علي ناصر ان باب الترشح للشعب الثلاث سيستمر لغاية يوم الاربعاء المقبل 9 الشهر الجاري ويتم استقبال الطلبات في مركز النقابة وفروعها في المحافظات.

واضاف في تصريح صحفي ان فتح باب الترشح لانتخابات الشعب الثلاث الاخرى (المعمارية، الكهربائية، الكيماوية) وهيئاتها المركزية يوم الخميس الموافق 10 الشهر الجاري ولغاية يوم الاربعاء الموافق 16 الشهر الجاري.

فيما فتحت النقابة امس الجمعة، باب الترشح لانتخابات مجالس الفروع في المحافظات وهيئاتها المركزية والبالغة 11 فرعا، ويستمر لغاية يوم الخميس المقبل الموافق 10 الشهر الجاري وذلك من خلال مقار الفروع، حيث ستجري انتخاباتها يوم الجمعة الموافق 18 الشهر الجاري في مقارها.

واشار ناصر ان انتخابات (المدنية، الميكانيك، المناجم والتعدين) ستجري يوم الجمعة الموافق 25 الشهر الجاري، فيما تجري انتخابات الشعب (المعمارية، الكهربائية، الكيماوية) يوم الجمعة الموافق 4 الشهر المقبل.

ولفت ناصر ان عضو الهيئة العامة النقابة هو العضو المسدد لالتزاماته المالية (الرسوم السنوية) للعام 2022 وماقبلها من السنوات.

علما ان انتخابات فروع النقابة وشعبها الهندسية تسبق انتخابات مجلس النقابة، المقرر اجراؤها في ايار المقبل.