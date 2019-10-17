“المهندسين” تقر مشروع النظام المعدل لصندوق التكافل الاجتماعي

عمان – الغد – أقرت الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الاردنيين مشروع النظام المعدل لصندوق التكافل في النقابة، بحضور نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأمين عام النقابة المهندس محمد ابو عفيفة، والمدير التنفيذي لادارة صندوق التقاعد المهندس محمد مجدلاوي ورئيس لجنة ادارة صندوق التكافل الاجتماعي المهندس علي عياش، وبمشاركة 67 مهندسا.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مشروع النظام هو عبارة عن نقلة نوعية في نظام الصندوق يتضمن حزمة من التعديلات المترابطة معا لتكون منظومة متكاملة تشتمل آلية جديدة محفزة للمهندسين الشباب للاشتراك في الصندوق مما يحقق التوازن في توزيع اعمار المشتركين ويعيد للصندوق شبابه.

وأشار الى أن الالية المتبعة في مشروع النظام ستحقق للصندوق ديمومة اطول، حيث تختلف عما هو متبع حاليا من حيث الفئة المستهدفة.

وأكد على أن مشروع النظام سيساهم في رفع اعداد المشتركين في الصندوق خاصة فئة الشباب، مبينا أن ذلك يأتي ضمن سعي النقابة الى فتح الابواب امام الزملاء المهندسين الشباب وادماجهم في نقابتهم مما يعود بالفائدة عليهم وعلى النقابة، إضافة إلى كونه سيخفض من قيمة المساهمات ويرفع قيمة التعويضات.

وركز مشروع النظام على عدم المساس بقيمة تعويض المشتركين الحاليين او الانتقاص منها، وزيادة الشفافية في عمل الصندوق من خلال معلومات الافصاح لحالات التعويض مما يعزز من الثقة فيه، إضافة الى اشراك الهيئة العامة في ادارة الصندوق عن طريق ترشيح اعضاء منها لادارته، والمحافظة على موجودات الصندوق ومركزه المالي من خلال الاستثمار الآمن، وتخفيض بدل الاشتراك كرصيد في الصندوق للمشتركين من 200 دينار الى 150 دينارا لتحفيز المشتركين الشباب على الاشتراك، إضافة إلى تخفيض الحد الاعلى لسن الاشتراك الى 45 سنة بدلا من 50 سنة لتعزيز اعداد المهندسين الشباب فيه.

ووفقا للاجراءات القانونية الناظمة المعمول بها في نقابة المهندسين، فسيتم عرض مشروع النظام على الهيئة المركزية ليتم اقرارها في موعد يحدد لاحقا.