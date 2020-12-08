“المهندسين” تكرّم الفائزين في ملتقى الإبداع



8 مشاريع تتأهل للمرحلة الثالثة من برنامج ملتقى الابداع في “المهندسين”

عمان-الغد- أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نقابة المهندسين تلعب دورا كبيرا في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات والتشغيل، بما في ذلك خلق فرص عمل للمهندسين الأردنيين داخل وخارج المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بملتقى الابداع، الذي نظمته لجنة المهندسين الشباب بالتعاون مع وحدة تطوير الاعمال والعلاقات الدولية في النقابة.

وقال نقيب المهندسين إن برنامج ملتقى الابداع في النقابة ينقسم الى ثلاث مراحل، مرحلة تقديم الطلبات حيث تم خلالها تشكيل لجنة من النقابة لتقييم الطلبات المتقدمة، وتأهل 22 مشروعا من اصل 37 للمرحلة الثانية المتعلقة بالتدريب والتوجيه، وصولا الى المرحلة الثالثة المرتبطة بالتشبيك وتبنّي المشاريع، والتي تأهل لها 8 مشاريع.

وأضاف ان مفهوم فرص العمل وباعتباره لا يقتصر على الوظيفية التقليدية، فإن تعزيز مفهوم ريادة الاعمال لدى المهندسين الأردنيين أصبح مهماً للسعي في تحويل المهندسين الباحثين عن عمل إلى أصحاب عمل، خاصة في ظل التسارع المتزايد في التطور التكنولوجي وعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار المهندس سمارة إلى ان نقابة المهندسين تولي مجال ريادة الاعمال اهتماما كبيرا، حيث بدأت ببرنامج المهندس الريادي بالتعاون مع كلية لومينوس التقنية- مشروع شمال ستارت، إضافة إلى ملتقى الابداع بالتعاون مع TechWorks، منصة زين للإبداع، Impact Mena، الجمعية العلمية الملكية iPARK ، Silicon Badia، لافتا إلى ان النقابة قامت بتأسيس حاضنة أعمال لتكون مساحة ابتكار للمهندسين الأردنيين، وتخصيص حاضنة أعمال في مرج الحمام لمنتسبي النقابة، وذلك ضمن مشروع محطات المعرفة التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبدوره عبر عن اعتزازه الكبير وشكره للمؤسسات الشريكة في هذا الملتقى، نظرا لدورها المهم والمحوري في إنجاح هذا البرنامج.

وقال مسؤول وحدة تطوير الأعمال والعلاقات الدولية في النقابة المهندس خالد نصار، إن ملتقى الابداع ركز في دورته الحالية على موضوع بناء القدرات والتدريب والتوجيه المكثّف على مدار خمسة اسابيع لاصحاب المشاريع المشاركين، بهدف تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا أصحاب مشاريع حقيقيين، إضافة إلى توجيههم بكيفية اعداد خطط العمل والموازنات.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة للبرنامج تمثلت بتبني المشاريع الفائزة في ملتقى الابداع من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الريادية الشريكة لتحويلها الى مشاريع حقيقية.

بدوره، قال رئيس لجنة المهندسين الشباب في النقابة المهندس صدام أبو هزيم، إنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المهندسون الشباب، فإنه يجب على المهندس أن يكون على درجة عالية من التميز حتى يستطيع التنافس في سوق العمل، وخلق مكان له في طريق النجاح.

وأشار إلى أن لجنة المهندسين الشباب حرصت على دعم المهندس المتميز من خلال ملتقى الابداع الذي يمثل الفرصة المثلى لتحويل أفكاره إلى مشاريع ناجحة وريادية في المجتمع.

هذا وقد قدمت المؤسسات الشريكة في الملتقى، عرضا تقديميا يبين الخدمات التي ستقدمها كل مؤسسة للمشاريع التي ستتبناها.

وتبنّت الجمعية العلمية الملكية iPARK من خلال برنامج تمكين وتنمية ريادة الأعمال الممول من قبل الصندوق الأردني للريادة مشروع “Smart Eye” ، حيث سيتم تقديم الدعم من قبل مؤسسات Techworks ومنصة زين للإبداع لكل من مشاريع “Bonobo Auto” و “better view” و “Education Service”و “Ivvest” و “متجر نقش” و “فن كوخ”، فيما تبنت مؤسسة Silicon Badia مشروع “توصيلة”، كما قامت مؤسسة “Impact Mena” من خلال برنامج تمكين وتنمية ريادة الأعمال الممول من قبل الصندوق الأردني للريادة بعملية التدريب والتوجيه وبناء القدرات خلال المرحلة الثانية.

وفي نهاية الحفل، قدم نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي شكره للجهات الداعمة، كما كرم الفائزين في ملتقى الابداع بدروع تقديرية.