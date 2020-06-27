“المهندسين” تمدد فترة تجديد اشتراك التأمين الصحي لنهاية حزيران

عمان- الغد- استمرت نقابة المهندسين الأردنيين، ورغم القرارات الحكومية المتتالية المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من الاستمرار في تقديم خدمات التأمين والرعاية الصحية المختلفة، المتعلقة بالزملاء المهندسين وعائلاتهم في كافة محافظات المملكة.

واستحدثت دائرة التأمين الصحي في النقابة، خدمات عديدة سهّلت على المهندسين خلال الازمة القائمة، حيث تم استحداث خدمة الاشتراك وتجديد الاشتراك في التأمين الصحي لعام 2020 الكترونيا، وخدمة التواصل المباشر مع قسم خدمات المشتركين لتنفيذ احتياجات الهندسين بأسرع وقت ممكن.

ووفرت النقابة تطبيقا لدليل الشبكة الطبية، بحيث تمكن كل مهندس من الوصول الى الدليل واختيار الجهة الطبية التي يرغب المراجعة لها عبر هاتفه المحمول، إضافة إلى توفير خدمة الحصول على نماذج المعالجة الطبية من اماكن عديدة في محافظات مختلفة، والحصول على الموافقات الطبية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر هاتف الموافقات.

وبلغت قيمة الصّرفيات الاجمالية للجهات الطبية المختلفة التي تشكل خط الدفاع الاول في هذه الجائحة منذ بداية اذار 2020، وحتى بداية ايار، 923541 دينار، بعدد مطالبات طبية بلغ 43834 مطالبة، إضافة إلى توزيع 8500 نموذج طبي على الجهات المختلفة في معظم أنحاء المملكة لتوفيرها بين ايدي المهندسين.

ووفرت دائرة التأمين الصحي، خدمة تعديل الادوية المزمنة للمشتركين حيث تم صرف اكثر من 6000 وصفة ادوية مزمنة خلال الشهرين، كما تم ارسال مجموعة كبيرة من التعاميم الطبية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا وتعميمه على جميع منصات التواصل للنقابة على المهندسين وبشكل يومي ضمن حملة توعية ازاء هذا المرض.

إلى ذلك، قرر مجلس نقابة المهندسين، تمديد فترة تجديد الاشتراك في التامين الصحي للعام 2020 حتى نهاية شهر 6/2020 دون رسوم اضافية، تقديرا لظروف المهندسين خلال هذه الفترة، كما قرر المجلس منح تسهيلات لتأمين أصحاب المكاتب الهندسية.