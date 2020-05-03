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المهندسين تمدد فترة تقسيط الاشتراكات السنوية والتقاعد

منذ 49 دقيقة
شعار نقابة المهندسين الاردنيين

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عمان– مدد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، فترة تقسيط الاشتراكات السنوية وأقساط التقاعد المترتبة على المهندسين حتى نهاية حزيران المقبل، مراعاة لظروف المهندسين وتمكينهم من تسديد اشتراكاتهم المتأخرة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان النقابة اليوم الأحد، فقد دعا المجلس المهندسين غير المسددين لالتزاماتهم المالية، للإسراع في تسديد المترتب عليهم، ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة للمنتسبين المسددين.
بترا

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