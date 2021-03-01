“المهندسين” تهنئ قائد البلاد والوطن بذكرى تعريب الجيش

عمان-الغد- هنأت نقابة المهندسين الأردنيين الوطن قائدا وجندا وشعبا بمناسبة الذكرى الخامسة والستون لتعريب الجيش العربي.

وقالت النقابة في تصريح صحفي اليوم ان هذه الذكرى تتزامن هذا العام مع مئوية الدولة الأردنية وتعد نقطة تحول في بنائها وعامودها الفقري الجيش العربي المصطفوي الذي سطر العديد من البطولات دفاعا عن قضايا الأمة العربية ومقدساتها حيث روت دماؤه تراب فلسطين ، وتقف بوابات القدس شاهدة على بطولات جيشنا العربي.

وأضافت النقابة ان الإحتفال بهذه المناسبة لا يقتصر على استذكارها باعتبارها مناسبة تاريخية بل يؤخذ منها العبر والدروس للبناء عليها والاسترشاد بها لبناء مستقبل افضل للدولة الأردنية التي تنتظر المزيد من ابنائها ليكتبوا تاريخا جديدا يكون عنوانه الدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات.

كما استذكرت النقابة بكل فخر القرار التاريخي الشجاع الذي صنعه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ليكون نقطة تحول في تاريخ الأردن نحو بناء الجيش العربي وتطوير مؤسسات الدولة، وتحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن، باكتمال القرار السيادي الأردني بكل ما فيه من استحقاقات في مختلف المجالات.