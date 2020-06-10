“المهندسين” توصي بتشغيل أنظمة التكييف بدور العبادة وفق شروط

عمان- قالت نقابة المهندسين انه لا يوجد ما يمنع تشغيل أنظمة التكييف والتهوية والمراوح في دور العبادة، وذلك ضمن ضوابط تضمن التشغيل الآمن للأنظمة التي وردت بالنشرة الارشادية الصادرة عن النقابة.

وأوضحت النقابة، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان تعطيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ليس إجراءً موصى به عالميا للحد من انتقال الفيروس وإنما يجب التقيد ببعض الاجراءات ليكون التشغيل آمنا ويساعد بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن النقابة قامت بمخاطبة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهذا الخصوص، مبدية استعدادها لتقديم جميع خبراتها الفنية والتخصصية لضمان تشغيل آمن للمكيفات والمراوح في دور العبادة، مضيفا ان النقابة شكلت سابقا فريق عمل للمساعدة الفنية بمكافحة الأوبئة، ضم عددا من المهندسين المختصين في مجال التكييف والتدفئة والتهوية، إضافة إلى مهندسين مختصين في السلامة العامة والبيئة الصحية وبالشراكة مع جمعية جودة الهواء الداخلي الأميركية، وخلصت اللجنة الى توصيات علمية للتشغيل الآمن لأنظمة التهوية والتكييف في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاوبئة في نقابة المهندسين، عضو مجلس النقابة المهندس رائد الشربجي، ان الفريق الفني اوصى بتنظيف ملفات التبريد أو التسخين والفلاتر كما هو محدد لها ببرنامج الصيانة الدورية وما تنص عليه الكودات وتوصيات المصنعين.

كما تضمنت التوصيات توفير الهواء النقي الكافي للأشخاص شاغلي المكان، وأن يكون هذا الهواء نقيا من الخارج عن طريق فتح جميع النوافذ والابواب لدور العبادة، وتشغيل مراوح التهوية العادية الجدارية والسقفية لمدة ساعتين على الأقل قبل وبعد وقت استخدام دار العبادة.

وفيما يتعلق بدورات المياه او مكان الوضوء اشارت التوصيات الى انه في حال كان مدخلها من داخل دور العبادة فيجب المحافظة على عمل مراوح شفط الحمامات أو مكان الوضوء على مدار 24 ساعة متواصلة يومياً وبما فيها أيام العطل الرسمية، وتجنب النوافذ المفتوحة في الحمامات أثناء عمل المراوح لضمان الاتجاه الصحيح للتهوية، على أن يتم حظر استخدام هذه الحمامات وأماكن الوضوء للاستخدام من قبل المصلين للمرحلة الحالية.

كما شددت التوصيات على ضرورة أن يرافق هذه الإجراءات التزام المصلين بمتطلبات السلامة العامة والشخصية بارتداء الكمامات الواقية والقفازات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن مسافة متر ونصف حسب ما ورد في تعليمات إدارة السلامة والصحة المهنية الصادرة بخصوص تجهيز اماكن العمل لمجابهة انتشار فيروس كورونا أو حسب المسافة التي تحددها وزارة العمل أو الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.- (بترا)