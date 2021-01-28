“المهندسين” توقع اتفاقيتين لتدريب وتشغيل 1030 مهندس ومهندسة

عمان- الغد- استمراراً لنهج وزارة العمل في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة فرص العمل والتدريب والتأهيل للباحثين عن فرص العمل لمواكبة تطورات ومتطلبات سوق العمل وقع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة ونقيب المهندسين الاردنيي المهندس احمد سمارة الزعبي، اليوم الخميس في مقر الهيئة، اتفاقيتين لتدريب وتشغيل المهندسين حديثي التخرج، الاولى لتمويل المشروع الوطني لتدريب وتشغيل المهندسين حديثي التخرج لتدريب وتشغيل 600 مهندس من مختلف التخصصات في شركات القطاع الخاص، والثانية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن لتشغيل 430 مهندسا ومهندسة.

وبين القطامين أن الهدف من الاتفاقيتين تعزيز التشاركية بين الوزارة وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جهة وبين نقابة المهندسين الأردنيين من جهة أخرى لتدريب وتشغيل المهندسين.

وأكد الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ونقابة المهندسين الأردنيين والتي وقعت بحضور عضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومدير مركز التدريب المهندسة سمر الكيلاني، تفتح آفاقاً جديدة أمام المهندسين حديثي التخرج وتطوير مهاراتهم ضمن المشروع الوطني لتدريب وتشغيل المهندسين، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على تسجيل المهندسين الأردنيين على المنصة الإلكترونية للتشغيل “سجل” المعتمدة لدى الوزارة.

وثمن القطامين دور نقابة المهندسين الأردنيين التي تعتبر إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتأهيل وتشغيل المهندسين، كما ثمن دور المستثمرين المحليين الذين تحرص الوزارة على التشاركية معهم لتوفير فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة عمل صحية في ظل استمرار جائحة كورونا، من خلال تعيين مراقبي وقاية صحية.

بدوره، قال رئيس هيئة تنمية المهارات التقنية والمهنية الدكتور قيس السفاسفة إن الهيئة حسب الاتفاقية تدعم تأهيل وتدريب (600) مهندس من حديثي التخرج بكلفة تمويل تقدمه الهيئة تصل إلى (460) ألف دينار خلال سنة واحدة عن طريق الحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقدها نقابة المهندسين الأردنيين ومدة كل دورة (6) أشهر وعدد المتدربين في كل دورة (300) متدرباً.

من جهته، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن برنامج التدريب بقصد التشغيل الموقع مع وزارة العمل، يعتبر من انجح الاتفاقيات التي تربط النقابة مع الوزارة، مشيراً إلى أن نسبة التشغيل بلغت 85% من عدد المهندسين المتدربين، في حين بلغت 65% في البرنامج الماضي، نتيجة جائحة كورونا.

ولفت إلى أن النقابة تتولى الربط بين مختلف قطاعات العمل والمهندسين الباحثين عن عمل وتقوم بعقد دورات تأهيلية في العديد من المهارات الأساسية للمهندسين.

وأشار المهندس سمارة إلى أن النقابة تقوم بحصر أعداد المهندسين الاردنيين حديثي التخرج الذين يتم تدريبهم وتشغيلهم ضمن المشروع الوطني لتدريب وتشغيل المهندسين الأردنيين حديثي التخرج بالتعاون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووزارة العمل وإرسال الكشوفات بأعداد وأسماء المشتغلين لدى المنشآت وتسجيلهم لدى المنصة الالكترونية للتشغيل “سجل” المنضوية تحت مظلة الوزارة.

وثمن التشاركية بين النقابة ووزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في تأهيل وتدريب المهندسين وفتح فرص عمل أمامهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.