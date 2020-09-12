“المهندسين” توقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق عمل لمنتسبيها في دولة جورجيا

عمان-الغد- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية الشركات الهندسية للبنية التحتية في دولة جورجيا، مذكرة تفاهم، لتسهيل عمل المهندسين الأردنيين هناك، وذلك بعد اجراء العديد من المباحثات الثنائية مع الجهات المعنية في دولة جورجيا ومنها الجمعية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن توقيع مذكرة التفاهم جاء بعد أن أبلغت الجمعية نقابة المهندسين بوجود نقص بشكل عام في المهندسين من ذوي الخبرات المتوسطة، وحاجتها للمهندسين الأردنيين باعتبارهم يتمتعون بخبرات وكفاءات عالية في كافة مجالات الهندسة، إضافة إلى كونهم يتميزون بسمعة طيبة لدى كافة دول العالم، مبينا أنه تم توقيع المذكرة لتزويد النقابة بالشواغر الموجودة لدى الشركات الأعضاء في الجمعية حسب حاجة كل شركة وبشكل دوري.

وأكد أن مجلس النقابة يبذل جهودا كبيرة في السعي لفتح أسواق خارجية وغير تقليدية للمهندسين الأردنيين، لافتا إلى أنهم أثبتوا قدراتهم وكفاءاتهم بالعمل في أسواق خارجية عدة.

وأشادت الرئيس التنفيذي لجمعية الشركات الهندسية للبنية التحتية في دولة جورجيا، السيدة Ana Sabakhtarishvili، بعلاقات التعاون بين النقابة والجمعية، مؤكدة اعتزازها بسعي النقابة الدائم للبحث عن اسواق خارجية أمام منتسبيها.

وتأتي الاتفاقية كبداية لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين النقابة والجمعية، حيث سيتبع توقيع مذكرة التفاهم مذكرة تفاهم أخرى لتصدير عمل الشركات الهندسية الأردنية إلى دولة جورجيا، عن طريق وسائل مختلفة كدعوتهم للعطاءات الموجودة هناك، أو بانضمام الشركات الهندسية الاردنية الى الجمعية باشتراكات مخفضة ومعاملة تفضيلية.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية الشركات الهندسية للبنية التحتية هي عبارة عن كيان هندسي يجمع الشركات العاملة في القطاع الهندسي الجورجي.

وحضر الاتفاقية، أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومسؤول وحدة تطوير الأعمال والعلاقات الدولية في النقابة المهندس خالد نصار.



