“المهندسين”: جميع المصابين بحادثة الاعتداء في كازاخستان غادروا المستشفى

عمان-الغد- قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن غالبية المهندسين الذين تعرضوا لاعتداء في كازخستان غادروا المدينة التي كانوا موجودين فيها الى إلى مدينة أخرى تبعد عنها نحو400 كلم.

وأضاف أنه سيتم إخلاء باقي المهندسين والفنيين البالغ عددهم 107 مواطنين خلال الساعات القادمة وأن السفير الأردني في كازخستان سيتحرك لموقع الاعتداء يوم الأحد.

واشار إلى أن الوضع الصحي لجميع موظفي شركة المقاولون المتحدون سليم، وان ثلاثة منهم تم اسعافهم وغادروا المستشفى.

وبين أن نقابة المهندسين تتابع عن كثب حادثة الاعتداء وستتواصل مع الشركة لضمان حقوق المهندسين.