“المهندسين”: صرف نصف الرواتب التقاعدية وبما لا يقل عن 200 دينار

عمان – قال نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة ستقوم بصرف نصف الراتب التقاعدي للمهندسين المتقاعدين، وبما لا يقل عن 200 دينار لشهر نيسان.

وأضاف الزعبي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن مجموع الرواتب التي سيتم صرفها هو مليوني دينار، وأنه سيتم صرف باقي الراتب حال عودة الأمور إلى طبيعتها. واشار سمارة أن سبب تأخر الرواتب لهذا الشهر يعود إلى انخفاض السيولة النقدية في الصندوق والتي بلغت 800 ألف دينار من أصل خمسة ملايين دينار في الظروف الطبيعية.

وأوضح سمارة أن السيولة النقدية للرواتب التقاعدية متوفرة، وأنه في الوقت نفسه هناك تخوف من شح عوائد الصندوق خلال شهر رمضان، نظرا للظروف السائدة، الأمر الذي يحتم صرف نصف الراتب التقاعدي. وأشار إلى أن النقابة بانتظار قرض من البنك الاسلامي الأردني بقيمة 3 ملايين دينار بدعم من البنك المركزي دون أي فوائد.

–(بترا)