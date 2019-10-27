“المهندسين”: موقع انهيار “جدار الثامن” لم يأخذ بتوصياتنا

عمان – الغد – قالت نقابة المهندسين الأردنيين إن “المشروع الذي شهد انهيار جداره الاستنادي، نفذ دون الالتزام بتوصيات تقرير استطلاع الموقع الذي أجرته النقابة، ومنها عمل نظام حماية لجوانب الحفر حسب ما هو موصى به في تقرير التربة”.

وأضافت النقابة، في بيان، أنها أجرت كشفا حسيا على موقع المشروع الذي تسبب انهيار جداره الاستنادي بحالة وفاة، ودعت امانة عمان إلى الإيعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة والعمل على حماية الحفرية تجنباً من تأثير الحفر على الجوار والتقيد بتوصيات استطلاع الموقع بهذا الخصوص.

واكدت النقابة على ضرورة تحقيق عنصر السلامة العامة والتنفيذ السليم لمشاريع الأعمال الهندسية التي تحرص النقابة على توفيرها بصورة دائمة، تقيداً بقانون البناء الوطني.

وأكدت النقابة على ضرورة وجود اشراف هندسي على جميع الاعمال الإنشائية.

وكان عامل مصري توفي، إثر انهيار جدار استنادي أثناء القيام بأعمال إنشائية، قرب الدوار الثامن غرب عمان، بحسب الدفاع المدني، الذي أوضح أن الانهيار تسبب بمحاصرة 3 أشخاص.

وفي اطار متصل دعت النقابة، المكاتب الهندسية والشركات الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة والتقيد بتوصيات تقرير استطلاع الموقع بخصوص حماية الحفريات تجنباً لأي حوادث في المشاريع، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم المطري.

وبينت أن الموسم المطري يتطلب اتخاذ تدابير احترازية فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية وخاصة تأثير الأمطار على الحفريات وضمان تحقيق متطلبات السلامة.

وأكدت النقابة انها ستقوم بتكثيف الكشوفات على المشاريع التي قيد الإنشاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.